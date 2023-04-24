 استشهاد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال وسط الضفة الغربية - بوابة الشروق
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استشهاد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال وسط الضفة الغربية

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 24 أبريل 2023 - 1:51 م | آخر تحديث: الإثنين 24 أبريل 2023 - 1:51 م
أعلنت الهيئة العامة للشئون المدنية الفلسطينية، اليوم الاثنين، استشهاد الشاب سليمان عايش حسين عويض (20 عاماً) برصاص جيش الاحتلال، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وجاء في بيان وزارة الصحة الفلسطينية: «أبلغت هيئة الشؤون المدنية وزارة الصحة باستشهاد الشاب سليمان عايش حسين عويض (20 عاماً) من محافظة أريحا والأغوار، صباح اليوم، خلال اقتحام الاحتلال لمخيم عقبة جبر».

وكان الشاب عويض قد قتل برصاص قوات جيش الاحتلال، أثناء اقتحامها مخيم عقبة جبر بأريحا، فجر اليوم، وجرى احتجاز جثمانه لدى قوات الاحتلال، فيما أصيب ثلاثة آخرون.

ويفرض جيش الاحتلال حصاراً محكماً على مدينة أريحا منذ ثلاثة أيام، حيث تغلق كافة المداخل والمنافذ المؤدية إليها عبر نشر الحواجز العسكرية التي تعيق تنقل الفلسطينيين.

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