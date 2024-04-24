مفوض أوروبي يطالب بدعم أونروا بسبب الأوضاع في غزة

دعا مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش الثلاثاء إلى دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ، التي تتهمها إسرائيل بإيواء مقاتلي حماس ، في ضوء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.

وكتب لينارتشيتش على موقع إكس، تويتر سابقا: "أدعو المانحين إلى دعم الأونروا، شريان الحياة للاجئين الفلسطينيين". ورحب مفوض المساعدات بتقرير تحقيقي بشأن الأونروا نشر يوم الاثنين، وقال إنه يؤكد على "العدد الكبير من أنظمة الامتثال المعمول بها في الوكالة بالإضافة إلى التوصيات الخاصة بتحديثها بشكل أكبر".

وفي التقرير المقدم في نيويورك، خلص خبراء مستقلون إلى أن الأونروا أنشأت عددا من الآليات "القوية" لضمان التمسك بمبدأ الحياد. وشدد التقرير أيضا على أن هناك مجالا للتحسين.

وتواجه الأونروا، المزود الرئيسي للخدمات الإنسانية في غزة، أزمة كبيرة بعد أن اتهمت إسرائيل العشرات من موظفيها بالتورط في هجمات 7 أكتوبر التي خلفت حوالي 1200 قتيل وأثارت حرب غزة.

ولم تقدم إسرائيل حتى الآن أدلة قاطعة تدعم هذه المزاعم.

وقال ديفيد ساترفيلد، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي جو بايدن للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط، يوم الثلاثاء إن على إسرائيل بذل المزيد من الجهد لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة وتمكين توزيعها بشكل آمن.

وأضاف: "خطر المجاعة في جميع أنحاء غزة مرتفع للغاية، وخاصة في الشمال. نحن واضحون للغاية: يجب على إسرائيل أن تفعل كل ما هو ممكن لتسهيل الجهود لتجنب المجاعة في غزة".