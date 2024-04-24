رئيس المجلس الرئاسي الليبي يبعث برسالة إلى رئيس موريتانيا حول تفعيل اتحاد المغرب العربي

تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم الأربعاء، رسالة من رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي قام بتسليمها مدير الإدارة الخارجية بالمجلس عماد الفلاح.

ونقل المكتب الصحفي للرئاسة الموريتانية عن المبعوث الليبي الفلاح قوله إن الرسالة "تتضمن التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وعلى التشاور المستمر والوثيق في كافة المجالات التي تهم البلدين الشقيقين، وكان من ضمنها تفعيل اتحاد المغرب العربي".

وأوضح أنه تلقى ردودا إيجابية من الرئيس الموريتاني، وأكد المبعوث الرئاسي الليبي على حسن العلاقات الدائمة وتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات".

وتأتي الرسالة الليبية بعد يومين من انعقاد اللقاء التشاوري بين رؤساء ليبيا وتونس والجزائر في تونس في غياب المغرب وموريتانيا بهدف إقامة إطار للتنسيق والتشاور والتعاون.