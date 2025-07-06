 إلغاء جميع رحلات الطيران الداخلية في تايوان صباح الاثنين بسبب إعصار داناس - بوابة الشروق
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إلغاء جميع رحلات الطيران الداخلية في تايوان صباح الاثنين بسبب إعصار داناس

تايبيه - (د ب أ)
نشر في: الأحد 6 يوليه 2025 - 4:25 م | آخر تحديث: الأحد 6 يوليه 2025 - 4:25 م

أعلنت شركتا الطيران التايوانيتان ماندارين إيرلاينز ويوني إير، اليوم الأحد، إلغاء جميع الرحلات الجوية الداخلية في تايوان المقررة صباح يوم غد الاثنين؛ بسبب الخطر الناجم من إعصار "داناس"، بحسب ما ورد في إعلانين صدرا عن الشركتين.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي.إن.إيه) عن ماندارين إيرلاينز القول، إن رحلاتها سيتم استئنافها بعد ظهر الاثنين، وسيتم جدولة رحلات إضافية بين الجزيرة الرئيسية في تايوان ومقاطعتي كينمن وبينجو البحريتين.

وأكدت يوني إير، أنها ستلغي جميع رحلاتها الداخلية المقررة صباح الاثنين.

وأعلنت الشركة، تعليق خدماتها إلى جزر ماتسو (في مقاطعة لينتشيانج) طوال يوم غد، بينما ستستأنف الرحلات المتجهة إلى الوجهات الأخرى - والتي تشمل رحلات إضافية إلى مقاطعتي كينمن وبينجو - بصورة تدريجية بعد الظهر.

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