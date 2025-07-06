سويسرا تعيد فتح سفارتها في طهران بعد إغلاق مؤقت

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- السفارة تمثل أيضا مصالح الولايات المتحدة في إيران

أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، الأحد، إعادة فتح سفارتها في العاصمة الإيرانية طهران بعد إغلاقها مؤقتا في 20 يونيو الماضي جراء القصف المتبادل بين إيران وإسرائيل.

وقالت الوزارة في بيان: "أعيد فتح السفارة في طهران بحضور السفيرة (نادين أوليفييري لوزانو)".

وأوضح البيان، أن إعادة فتح السفارة التي ترعى الشئون الدبلوماسية للولايات المتحدة في إيران، جاء بعد "تحليل شامل للمخاطر ومشاورات مع إيران والولايات المتحدة".

وأشار إلى مواصلة سويسرا تمثيل المصالح الأمريكية في إيران.

وتضطلع سويسرا بدور الوساطة في القضايا الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة اللتين لا تربطهما علاقات دبلوماسية.

وفي 13 يونيو المنصرم، شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، فيما ردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة.

وفي 22 يونيو هاجمت الولايات المتحدة منشآت إيران وادعت أنها "أنهت" برنامجها النووي، فردت طهران بقصف قاعدة "العديد" الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر نفسه وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.

وثمة غموض وتضارب بشأن حجم وتداعيات الأضرار التي لحقت بمنشآت إيران النووية، إذ اكتفى رئيسها مسعود بزشكيان بالقول إن العدوان الإسرائيلي الأمريكي على بلاده "لم يحقق أهدافه"، دون إيضاحات.