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تباين مؤشرات الأسهم الروسية مع افتتاح التداولات في بورصة موسكو اليوم

د ب أ
نشر في: الأربعاء 24 أبريل 2024 - 1:33 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 أبريل 2024 - 1:33 م

تباينت مؤشرات الأسهم الروسية، مع افتتاح جلسة التداولات في بورصة موسكو اليوم الأربعاء، وفقا لبيانات التداول.

وبحلول الساعة 10:00 صباحا (07:00 صباحا بتوقيت جرينتش) تراجع مؤشر "أم أو اي إكس" بنسبة 0.03% ليصل إلى 3438.45 نقطة، عند افتتاح جلسة التداول، في حين ارتفع مؤشر "آر تي إس" المقوم بالدولار بنسبة 0.37% ليصل إلى 1167.82 نقطة، حسبما ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وبحلول الساعة 10:15 صباحا (07:15 صباحا بتوقيت جرينتش) تراجع مؤشر "أم أو اي إكس" بنسبة 0.25% ليصل إلى 3430.84 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 0.25% ليصل إلى 1166.41 نقطة.

 

ومن ناحية أخرى، تراجع سعر صرف الدولار مقابل الروبل الروسي بنسبة 0.52% ليصل إلى 92.65 روبل في بورصة موسكو.

وتراجع سعر صرف اليورو مقابل الروبل بنسبة 0.54% ليصل إلى 99.05 روبل، كما تراجع سعر صرف اليوان بنسبة 0.53% ليصل إلى 12.738 روبل.

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