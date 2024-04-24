تباين مؤشرات الأسهم الروسية مع افتتاح التداولات في بورصة موسكو اليوم

تباينت مؤشرات الأسهم الروسية، مع افتتاح جلسة التداولات في بورصة موسكو اليوم الأربعاء، وفقا لبيانات التداول.
وبحلول الساعة 10:00 صباحا (07:00 صباحا بتوقيت جرينتش) تراجع مؤشر "أم أو اي إكس" بنسبة 0.03% ليصل إلى 3438.45 نقطة، عند افتتاح جلسة التداول، في حين ارتفع مؤشر "آر تي إس" المقوم بالدولار بنسبة 0.37% ليصل إلى 1167.82 نقطة، حسبما ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء.
وبحلول الساعة 10:15 صباحا (07:15 صباحا بتوقيت جرينتش) تراجع مؤشر "أم أو اي إكس" بنسبة 0.25% ليصل إلى 3430.84 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 0.25% ليصل إلى 1166.41 نقطة.
ومن ناحية أخرى، تراجع سعر صرف الدولار مقابل الروبل الروسي بنسبة 0.52% ليصل إلى 92.65 روبل في بورصة موسكو.
وتراجع سعر صرف اليورو مقابل الروبل بنسبة 0.54% ليصل إلى 99.05 روبل، كما تراجع سعر صرف اليوان بنسبة 0.53% ليصل إلى 12.738 روبل.