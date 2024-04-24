ارتفاع معدل البطالة في السويد لأعلى مستوى منذ 9 أشهر خلال مارس الماضي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء السويدي، اليوم الأربعاء، ارتفاع معدل البطالة خلال مارس الماضي لأعلى مستوى منذ تسعة أشهر.

وارتفع معدل البطالة بدون حساب التغيرات الموسمية إلى 9.2% في مارس الماضي مقارنة بـ8.5% خلال فبراير الماضي.

وكان معدل البطالة قد بلغ 7.7% خلال مارس 2023.

وارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى 525 ألفا في مارس الماضي مقارنة بـ480 ألفا في فبراير الماضي.

وقال مكتب الإحصاء، إن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما مثلوا 199 ألفا من عدد العاطلين، أو 29.6% من القوة العاملة.

وأظهرت البيانات ارتفاع معدل التوظيف إلى 68.3% مقارنة بـ68.1% في فبراير الماضي، مما يمثل 5.188 مليون عامل.