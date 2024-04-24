ألمانيا وبريطانيا تعتزمان تطوير مدفع هاوتزر يتم التحكم به عن بعد

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، أثناء زيارة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لبرلين، أن ألمانيا وبريطانيا تعتزمان معا تطوير مدفع هاوترز يتم التحكم به عن بعد من أجل العمليات العسكرية البرية في المستقبل.

وقالت الحكومة البريطانية، إن شركة كراوس مافي فيجمان الألمانية لصناعة الدبابات سوف تطور أنظمة مدفعية على عجلات 155 ملم من طراز هاوتزر الذي يتم التحكم فيه عن بعد، التي سوف توضع على مركبات من طراز بوكسر.

ويمكن للمدفع إطلاق ما يصل إلى 9 قذائف مدفعية عيار 155 ملم في الدقيقة على بعد يصل إلى 40 كيلومترا.

ويعد هذا النظام الأول في العالم القادر على إطلاق القذائف أثناء التحرك، ولذلك فهو مناسب لتجنب نيران العدو، بحسب بيان الحكومة البريطانية.

وهذه أول زيارة يقوم بها سوناك إلى ألمانيا منذ أن تولي مقاليد السلطة في أكتوبر 2022.

ووصل سوناك إلى برلين مساء أمس الثلاثاء بعد زيارة العاصمة البولندية وارسو.