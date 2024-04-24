لندن: روسيا أصدرت في مارس أحكاما بحق عدد قياسي من الفارين من الخدمة العسكرية

أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، بأن المحاكم العسكرية الروسية أصدرت أحكاما في مارس الماضي، بحق عدد قياسي من الأفراد التابعين للقوات المسلحة الروسية بلغ 684 فردا، بتهمة الفرار من الخدمة العسكرية، وفقا لما قالته منصة "ميديازونا" الإعلامية الروسية المستقلة.

وأوضح التقييم الاستخباراتي اليومي المنشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن العدد الإجمالي للحالات منذ القيام بالتعبئة "الجزئية" في سبتمبر من عام 2022، يبلغ 7400 حالة، حيث سجلت منطقة موسكو أكبر عدد من الحالات، بواقع 496 حالة.

ويشار إلى أن العديد من الجنود الذين تم تعقبهم ومثولهم أمام المحكمة العسكرية، صدرت بحقهم أحكام مع إيقاف التنفيذ، وتمت إعادتهم إلى وحداتهم وإلى جبهات القتال، بحسب ما ورد في التقييم.

وأضاف التقييم، أنه في الوقت نفسه، وصلت في الدول الغربية طلبات اللجوء التي تقدم بها مواطنون روس هاربون من الخدمة العسكرية، إلى مستويات قياسية.

وتنشر وزارة الدفاع البريطانية تحديثا يوميا بشأن الحرب في أوكرانيا، منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 من فبراير عام 2022.

وتتهم موسكو، لندن بشن حملة تضليل بشأن الحرب.