التشكيل الرسمي لمباراة طلائع الجيش وإنبي في الدوري الممتاز

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يستضيف فريق طلائع الجيش بقيادة المدرب عبدالحميد بسيوني، نظيره إنبي على ملعب جهاز الرياضة العسكري، في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتضن ملعب جهاز الرياضة العسكري المواجهة المرتقبة بين طلائع الجيش وإنبي، التي ستنطلق في الرابعة والنصف عصرًا، في الجولة الـ 19 من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل طلائع الجيش لمواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: محمد شعبان

الدفاع: أحمد عبد الرحمن زولا – محمد دياب – عمر طارق – أحمد متعب

خط الوسط: عبد الرحمن شيكا – فريد شوقي – حميد ماو – موسي دياوارا

الهجوم: يسري وحيد – بول جوليوس.

فيما يمثل إنبي في مواجهة اليوم كل من:

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير

الدفاع: أحمد خليل كالوشا – أحمد صبيحة – محمد حامد

خط الوسط: علي فوزي – مودي ناصر – أحمد العجوز – مصطفى دويدار

الهجوم: محمد حمدي – أحمد نادر حواش – رفيق كابو.