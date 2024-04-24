 إدخال 215 شاحنة مساعدات من خلال معبري رفح البري وكرم أبو سالم لقطاع غزة - بوابة الشروق
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إدخال 215 شاحنة مساعدات من خلال معبري رفح البري وكرم أبو سالم لقطاع غزة

مصطفى سنجر
نشر في: الأربعاء 24 أبريل 2024 - 4:17 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 أبريل 2024 - 4:17 م

غزة تستقبل 215 شاحنة مساعدات إنسانية
دخلت 215 شاحنة مساعدات إنسانية وبضائع إلى قطاع غزة، من خلال معبري رفح البري وكرم أبو سالم.

وآكد مصدر بشمال سيناء، أنه تم إدخال 56 شاحنة من معبر رفح البري، تشمل 4 غاز، و2 سولار، و31 كراتين غذائية، و1 مواد تنظيف،1 بطاطين، و1 خيام، و4 دقيق، و7 شاحنات لصالح مستشفى الصليب الأحمر، و1 حليب وحفاظات أطفال، و4 أرز.

وأضاف المصدر أنه 159 شاحنة دخلت من معبر كرم أبوسالم، تشمل 68 كراتين غذائية، و6 مواد تنظيف، و3 مراتب، و17 مياه، و5 بطاطين، و7 خيام، و40 دقيق، و1 حليب، و1 حفاظات أطفال، و1 عصائر، و3 ملابس وأحذية، و5 حقائب نسائية، و2 بصل.

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