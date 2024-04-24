صحة غزة: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 34 ألفا و262 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 34 ألفا و262 شهيدا، و77 ألفا و229 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في منشور على حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 79 شهيدا و86 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في اليوم الـ201 للعدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.