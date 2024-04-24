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اليوم.. شريف عامر يستضيف ريانة برناوي أوَّل رائدة فضاء سعودية

ريانة برناوي أوَّل رائدة فضاء سعودية
ريانة برناوي أوَّل رائدة فضاء سعودية

نشر في: الأربعاء 24 أبريل 2024 - 4:09 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 أبريل 2024 - 4:09 ص

يستضيف برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، اليوم على شاشة MBC مصر، ريانة برناوي، التي تُعد أوَّل رائدة فضاء سعودية، وهي أحد رواد الفضاء ضمن طاقم رحلة SSA-HSF1 إلى محطة الفضاء الدولية (ISS).

تتحدث ريانة برناوي، خلال الحلقة عن مُسابقة "الفضاء مداك" التي تُطلقها وكالة الفضاء السعودي بهدف إثراء المُساهمة العربية في العلوم الفضائية للطلبة العرب، وذلك بالتعاون مع مركز محمد بن سلمان "مسك"، ومركز "علمي" لإكتشاف العلوم والإبتكار، وذلك للفئة العمرية بين 6 إلي 18 عام لكل المُهتمين في العالم العربي.

وبرناوي هي عالمة أبحاث وأخصائية مختبرات، حاصلة على بكالوريوس في علم الإنجاب والهندسة الوراثية وتطوير الأنسجة من جامعة أوتاجو، نيوزيلندا، حاصلة على ماجستير في العلوم الطبية الحيوية من جامعة الفيصل، المملكة العربية السعودية، وتمتلك خبرة 9 أعوام في مجال أبحاث الخلايا الجذعية السرطانية، بالإضافة لحصولها على تدريبات مكثفة في تأهيل رواد الفضاء.

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