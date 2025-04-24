تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على عنصرين إجراميين لقيامهم بجلب كميات من المواد المخدرة للاتجار بها.



الواقعة بدأت عندما أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والجهات المعنية بالوزارة قيام عنصرين إجراميين خطيرين بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة للاتجار بها.



أمكن ضبط المتهمين بنطاق محافظة القليوبية، وبحوزتهما كميات من المواد

المخدرة المتنوعة وزنت 44 كيلوجرام "شادو، أستروكس، بودر ، آيس، حشيش"، و كمية من الأقراص المخدرة، وبندقية خرطوش، وعدد من

الطلقات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أكثر من 13مليون جنيه؛ تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى رصد وملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة فى عمليات جلب وتهريب المواد المخدرة.