وزير خارجية سوريا يشيد برفع العقوبات البريطانية عن بلاده: خطوة محورية لإصلاح البنية التحتية

أعرب وزير الخارجية السوري أسعد حسن شيباني، عن شكره للمملكة المتحدة بعد إعادة تقييم العقوبات التي فُرضت في عهد الأسد ورفع القيود عن بلاده.

وكتب في منشور عبر منصة «إكس» مساء اليوم الخميس: «نشكر بريطانيا على إعادة تقييم العقوبات التي فُرضت في عهد الأسد، ورفع القيود عن قطاعات حيوية، في خطوة محورية نحو إصلاح البنية التحتية وتعزيز الأمن».

وأضاف «بعد 14 عاما من المعاناة، يستحق السوريون أن ينعموا بحياة كريمة»، مؤكدا استمرار التزام الحكومة «الثابت بخدمة شعبنا وبناء وطننا».

وأعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، رفع 12 جهة سورية، من بينها وزارتا الدفاع والداخلية وعدد من وكالات الاستخبارات ووسائل الإعلام الحكومية، من قائمة العقوبات الخاصة بتجميد الأصول.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخزانة البريطانية، أن هذه الجهات الـ 12 «لم تعد موجودة على قائمة العقوبات» التي تستهدف تجميد الأموال والموارد الاقتصادية للأشخاص والجهات التي تعتبرها بريطانيا مشاركة في قمع المدنيين أو داعمة للنظام السوري أو مستفيدة منه.

وكانت الحكومة البريطانية أعلنت في السادس من الشهر الماضي رفع 24 جهة سورية من بينها المصرف المركزي، من قائمة العقوبات.