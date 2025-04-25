 إسرائيل تعزي في وفاة البابا فرنسيس بعد 3 أيام من رحيله - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إسرائيل تعزي في وفاة البابا فرنسيس بعد 3 أيام من رحيله

د ب أ
نشر في: الخميس 24 أبريل 2025 - 11:53 م | آخر تحديث: الخميس 24 أبريل 2025 - 11:53 م

أعربت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن تعازيها في وفاة البابا فرنسيس، بعد ثلاثة أيام من رحيله عن عمر يناهز 88 عاما.

وجاء في منشور صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "تعبر دولة إسرائيل عن خالص تعازيها للكنيسة الكاثوليكية والكاثوليك في جميع أنحاء العالم في وفاة البابا فرنسيس، رحمه الله."

وكانت العلاقات بين إسرائيل والفاتيكان قد تدهورت بشكل كبير منذ الحرب في غزة.

ولطالما انتقد البابا فرنسيس تصرفات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، التي يقيم فيها أيضا حوالي 1000  مسيحي.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الحكومة الإسرائيلية حذفت رسالة تعزية بوفاة البابا بعد ساعات قليلة من نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أنه على عكس العديد من الدول الأخرى التي سترسل قادتها لحضور جنازة البابا بعد غد السبت، فإن إسرائيل لن تكون ممثلة إلا بالسفير الإسرائيلي.


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