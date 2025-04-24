بلدية غزة: الاحتلال دمر 85% من الآليات الثقيلة والمتوسطة

قالت بلدية غزة اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي دمّر ما يزيد عن 85% من إجمالي الآليات الثقيلة والمتوسطة التابعة للبلدية؛ بسبب القصف المتكرر على قطاع غزة وعدوانه على المرافق المختلفة للبلدية طيلة 16 شهرًا.

وأوضح المتحدث باسم بلدية غزة عاصم النبيه، في حديثه لوكالة «صفا»، أن هذا التدمير أثر بشكل كبير على حجم الخدمات المقدمة للمواطنين، كذلك أثر بشكل بالغ في جمع وترحيل النفايات.

وقال إن هناك أكثر من 175 ألف طن من النفايات المتراكمة، فضلًا عن شوارع مغلقة بسبب القصف الإسرائيلي، مؤكدًا أن البلدية لا تمتلك الآليات اللازمة لاستكمال هذه العمليات.

ونوه أن قطاع المياه والصرف الصحي تضرر بشكل مباشر بسبب القصف الإسرائيلي، ما أدى لعدم قدرة البلدية على إجراء عمليات الصيانة اللازمة لخطوط شبكات المياه والصرف الصحي بالمدينة.

وناشد النبيه، الجهات الدولية والمعنية ضرورة التدخل العاجل والطارئ لإدخال الآليات الثقيلة اللازمة ومختلف المواد لأعمال الطوارئ والبلديات، كي تتمكن البلدية من تخفيف معاناة المواطنين وتقديم خدمات الحد الأدنى لهم الذين يعانون منذ بداية العدوان وحتى هذه اللحظة.