أوكرانيا تعلن مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات في هجوم جوي روسي واسع النطاق على كييف

أعلنت خدمات الطوارئ الأوكرانية مقتل 9 أشخاص وإصابة 63 آخرين في هجوم جوي روسي واسع النطاق على كييف، حسبما نقلت وكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وقالت الإدارة العسكرية لمدينة كييف على قناتها في منصة تيليجرام إن روسيا شنت هجوما على العاصمة كييف باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ باليستية. وأفادت هيئة الطوارئ الأوكرانية بإصابة ما لا يقل عن 42 شخصا نقلوا إلى المستشفيات، بينما لا تزال عمليات الإنقاذ جارية صباح الخميس للبحث عن جثث تحت الأنقاض.

وأفاد تيمور تكاتشينكو، رئيس الإدارة العسكرية للمدينة، بأن عدة حرائق اندلعت في مبان سكنية جراء الهجوم.

بدأ الهجوم قرابة الساعة الواحدة صباحا، واستهدف أربعة أحياء على الأقل في كييف، ففي حي سفياتوشينسكي، اندلع حريق في مبنى سكني تضرر جراء القصف، وعلق بعض السكان تحت الأنقاض، وفقا لما ذكرته إدارة مدينة كييف.

كما تم رصد حرائق إضافية في حيي شيفشينكيفسكي وهولوسيفسكي.