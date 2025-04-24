انخفاض إنتاج الطاقة المتجددة بألمانيا في الربع الأول من 2025

انخفض إنتاج الطاقة المتجددة في ألمانيا في الربع الأول من عام 2025، حيث أدت الأشهر التي اتسمت بقلة الرياح وقلة هطول الأمطار إلى انخفاض إنتاج محطات طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، وفقا لأرقام أولية للقطاع.

وخلال الفترة من يناير ومارس الماضي أنتجت توربينات الرياح ومزارع الطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة 5ر63 مليار كيلووات/ساعة من الكهرباء، بتراجع قدره نحو 16% عن الربع الأول من عام 2024، وذلك بحسب تقرير مركز أبحاث الطاقة الشمسية والهيدروجين والاتحاد الألماني لقطاعي الطاقة والمياه، الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وأشار التقرير إلى ارتفاع إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم الحجري والليجنيت والغاز. كما ارتفعت واردات الكهرباء من الخارج للمساعدة في تغطية الطلب.

ووفقا للتقرير، انخفضت طاقة الرياح البحرية بنسبة 31%، والبرية بنسبة 22%، حيث شهد شهرا فبراير ومارس انخفاضا في طاقة الرياح. وساهم انخفاض هطول الأمطار في انخفاض إنتاج الطاقة الكهرومائية. وفي المقابل، ارتفع إنتاج الطاقة الشمسية بنحو 32% على أساس سنوي.

وبوجه عام، شكلت مصادر الطاقة المتجددة 47% من استهلاك الكهرباء في الربع الأول. ولا تزال هذه المصادر تشكل ركيزة لتحقيق أهداف ألمانيا المناخية.

وقالت رئيسة مجلس إدارة الاتحاد الألماني لقطاعي الطاقة والمياه، كريستين أندريا، إن إنتاج الطاقة المتجددة يتقلب تبعا للظروف الجوية، مضيفةً أن هناك حاجة إلى مزيد من سعة التخزين لتأمين الإمدادات.