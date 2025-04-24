قال مركز ومدينة مرسى مطروح، إنه تم شن حملة مكبرة على محلات الخردة بالمنطقة الطبية، وإزالة إشغالات الطريق في سوق "المعازير" للأثاث المستعمل والخردة بأنواعها بالشارع الجديد المتفرع من عمارات الطبية.

وأوضح مركز ومدينة مرسى مطروح، في بيان اليوم الخميس، أنه تم شن حملة الإزالة المكبرة بعد تشويه المظهر الحضاري والتعدي على الأرصفة وغلق الشوارع، وتعدد شكاوى سكان المنطقة.

فيما تمت الاستجابة الفورية لشكوي الأهالي، وذلك من خلال الحملة المكبرة من إدارة تحسين البيئة تحت إشراف نواب رئيس المدينة ومشاركة شرطة المرافق.

وأكد المركز، أنه تم غلق وتشميع 4 أماكن لتخزين الخردة بالشارع الجديد، بالإضافة إلى رفع إشغالات الطريق المخالفة بسوق المستعمل "المعازير"، ومحلات المستعمل بعمارات المنطقة الطبية والشوارع الفرعية منها، وتم التنبيه على المخالفين وأصحاب المحال التجارية بعدم تكرار المخالفة دون جدوى.

فيما تم ضبط محال تجارية تمارس النشاط بدون ترخيص، وذلك خلال فحص ومراجعة التراخيص، وتم مصادرة والتحفظ على جميع أنواع الإشغالات، مؤكدًا استمرار الحملات اليومية على مدار اليوم لفرض الانضباط بالشارع، وإزالة كل ما هو مخالف، ويعيق حركة سير المواطنين ولضمان جود سيولة مرورية بالشوارع والميادين العامة.