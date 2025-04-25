الأهلي يتأهل لثمن نهائي البطولة الإفريقية للكرة الطائرة

تأهل فريق كرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي إلى الدور ثمن النهائي من بطولة إفريقيا، بعد الفوز على ‎وحدة الخدمات العامة الكيني 3-0، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من مرحلة دور المجموعات.

ومن المقرر أن يواجه فريق كرة الطائرة بالنادي الأهلي نظيره النصر الليبي، السبت المقبل، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة إفريقيا للأندية، التي تستضيفها مدينة مصراتة الليبية.

وتأهل رجال طائرة الأهلي للدور ثمن النهائي بعد تصدره ترتيب مجموعته بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة.

وجاء ذلك بعدما فاز الفريق المصري على الفتح المغربي 3-0، والحرس الجمهوري الكونغولي ونيمو ستارز الأوغندي بذات النتيجة، كما فاز على كاستل الجزائري 3-1، وعلى وحدة الخدمات العامة الكيني بثلاثية نظيفة.

ويمثل قائمة رجال طائرة الأهلي: حسام يوسف، عبد الحليم عبو، مصطفى جابر، زياد أسامة، سيف عابد، محمد عسران، أحمد عزب، عبد الرحمن الحسيني، إسلام محمد، يوندر جارسيا، محمد رمضان، خالد عادل، محمد عثمان، عبد الرحمن سعودي.