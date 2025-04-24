زيلينسكي يذكر واشنطن برفضها ضم القرم ويؤكد: لن نتخلى عن أرضنا

ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة بإعلانها الصادر عام 2018 والذي يرفض ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، مؤكدا مجددا أن كييف لن تتخلى عن هذه المنطقة المطلة على البحر الأسود.

وقال زيلينسكي في بيان نشر الأربعاء على منصتي تيليجرام وإكس: "أوكرانيا ستظل دائما تتصرف وفقا لدستورها، ونحن على يقين تام بأن شركاءنا، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، سيتصرفون انسجاما مع قراراتهم الحاسمة".

وأرفق زيلينسكي البيان الأمريكي الصادر عام 2018 بشأن القرم، والذي يدعو روسيا إلى الانسحاب من شبه الجزيرة، التي تعتبر جزءا من أوكرانيا بموجب القانون الدولي.

وجاء في الإعلان الذي أصدره حينها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب: "الولايات المتحدة ترفض محاولة روسيا ضم القرم، وتتعهد بالتمسك بهذه السياسة حتى استعادة وحدة أراضي أوكرانيا".

ولا تزال روسيا تطالب بأن تتنازل أوكرانيا عن القرم وأربع مناطق أخرى تحتلها كشرط لأي اتفاق لإنهاء الحرب. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لمجلة "لو بوان" الفرنسية إن على القوات الأوكرانية الانسحاب من جميع الأراضي التي ضمتها روسيا إذا كانت كييف تسعى إلى السلام.

وكان ترامب انتقد بشدة في وقت سابق زيلينسكي بسبب رفضه الاعتراف بسيطرة روسيا على القرم، متهما إياه بإطالة أمد الحرب.

يذكر أن روسيا استولت على شبه جزيرة القرم عام 2014 عقب الإطاحة بالرئيس الأوكراني الموالي لموسكو فيكتور يانوكوفيتش، ما أثار إدانات دولية واسعة.