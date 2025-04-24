مُعلِّمة تعتدي بالضرب على وجه وجسد طفلة أثناء درس خصوصي بالشرقية

حررت سيدة من مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية محضرًا تتهم فيه معلمة بالاعتداء على ابنتها، الطفلة البالغة من العمر 9 سنوات، بالضرب على وجهها وجسدها باستخدام عصا، وذلك أثناء تلقيها درسًا خصوصيًا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارًا يفيد بتقدم إحدى السيدات ببلاغ تتهم فيه معلمة بالاعتداء على ابنتها، التلميذة بالصف الثاني الابتدائي، بالضرب باستخدام عصا، بسبب بكائها المتكرر أثناء الدرس الخصوصي، مما أسفر عن إصابة الطفلة بآثار ضرب واضحة على وجهها وجسدها.

وقد تم تحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.