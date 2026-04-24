إصابة عسكري إسرائيلي جراء هجوم بمسيرة جنوبي لبنان

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، إن عسكريا أصيب بجنوب لبنان، إثر هجوم بمسيرة مفخخة.

وأوضحت الإذاعة أن الإصابة وقعت الخميس، بعد إطلاق مسيرة مفخخة باتجاه قوات إسرائيلية في المنطقة.

ولم تقدم إذاعة جيش الاحتلال تفاصيل إضافية عن حالة العسكري أو ظروف الحادث.

كما لم يصدر جيش الاحتلال بيانا رسميا حول الواقعة.

ومساء الخميس، قال "حزب الله" إنه استهدف بصواريخ ومسيرات تجمعات وآليات عسكرية ومستوطنة إسرائيلية، "دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار"، دون توفر تقارير مستقلة توضح عدد الضحايا وحجم الأضرار.

وبحسب معطيات منشورة على الموقع الإلكتروني للجيش الإسرائيلي، بلغ عدد العسكريين المصابين 735، منذ بدء العدوان على إيران في 28 فبراير الماضي، وانخراط "حزب الله" في الحرب ردا على اعتداءات تل أبيب في 2 مارس.

ولا تزال إسرائيل تحتل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين أكتوبر 2023 ونوفمبر 2024، كما توغلت خلال العدوان الحالي لمسافة تقارب 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.