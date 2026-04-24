مبابي وفينيسيوس على رأس قائمة ريال مدريد لمواجهة بيتيس في الليجا

أعلن ألفارو أربيلوا، المدير الفني لريال مدريد، قائمة الميرنجي لمباراة ريال بيتيس، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2025-2026.

ويدخل ريال مدريد اللقاء محتلاً المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 73 نقطة، خلف برشلونة المتصدر بـ82 نقطة، بينما يتواجد ريال بيتيس في المركز الخامس برصيد 49 نقطة.

وجاءت قائمة ريال مدريد على النحو التالي:

حراس المرمى:

لونين، سيرجيو مِستري، خافي نافارو

المدافعون:

كارفاخال، ألابا، آرنولد، أسينسيو، ألفارو كاريراس، فران جارسيا، روديجر، فيرلان ميندي، دين هويسين، دييجو أجوادو

لاعبو الوسط:

بيلينجهام، كامافينجا، فالفيردي، تياجو، سيستيرو، مانويل أنخيل

المهاجمون:

فينيسيوس جونيور، مبابي، جونزالو، براهيم دياز، ماستانتونو.