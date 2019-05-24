تبدأ المملكة العربية السعودية، غدًا السبت، تطبيق لائحة الذوق العام الجديد، التي أقرها مجلس الوزراء في أبريل الماضي، وذلك بعد موافقة مجلس الشورى عليها بالأغلبية، والتي تهدف لاحترام التقاليد السعودية.

وتضم لائحة الذوق العام، مجموعة الآداب السلوكية والاجتماعية التي يفرضها المكان والزمان والثقافة الإنسانية والسلوكيات المُتعارف عليها، وُوضعت لائحة تنظيمية لها لتمنع المساس بالذوق العام والتقليل من احترام الثقافة والتقاليد السعودية أو الإساءة إليها.

ومنح مجلس الوزراء السعودي، الحق لوزارة الداخلية وهيئة السياحة، بتطبيق اللائحة والإشراف عليها، وجرى تحديد غرامة مالية لا تتجاوز 5 آلاف ريال يتم مضاعفتها حال تكرار المخالفة في خلال سنة من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى، مع منح الحق لمن وُقعت عليه الغرامة التظلم أمام المحاكم المختصة.

وتسري أغلب بنود اللائحة على الأماكن العامة، مثل "الأسواق، المجمعات التجارية، الفنادق، المطاعم، المقاهي، المتاحف، المسارح، دور السينما، الملاعب والأندية، المنشآت الطبية والتعليمية، المتنزهات والحدائق، الطرق، وسائل النقل، والشواطئ"، وأي مكان يشهد تجمع للمواطنيين مجانًا أو بمقابل.

وتسري اللائحة أيضًا على زوار المملكة، وسيتم التنسيق بين وزارات "الخارجية والداخلية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني"، ليتم إطلاع الراغبين في الحصول على تأشيرات دخول إلى السعودية بأحكام اللائحة.

وتضمنت اللائحة الجديدة، عدد من المحظورات..

*التنمر أو إطلاق العبارات الخادشة والشتائم والسخرية والشتائم، التي تؤدي لإيذاء مستمعيها.

*تعريض الأطفال والنساء واستغلالهم لأنشطة تسبب الخوف والفزع سواء بالقول أو بالفعل.

*استخدام أي وسيلة تسبب أي نوع من الضجيج وتتسبب في تعكير الهدوء العام.

*الظهور في مكان عام بملابس غير محتشمة، أو ملابس تحمل صورًا أو أشكالًا أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام، وعلى السيارات أيضًا.

*التعدي على حق الآخرين في طوابير الانتظار والحصول على الخدمات.

*خداع الناس بالكاميرا الخفية دون الحصول على إذن مسبق لهم.

*تشوية الأماكن العام بالكتابة أو الرسم على الجدران دون الحصول على ترخيص مُسبق.

*توزيع المطبوعات أو المنشورات على المنازل أو وضع الملصقات الإعلانية.

*إلقاء بقايا السجائر أو الطعام من السيارة.

*دخول المساجد بملابس غير نظيفة أو ينبعث منها روائح كريهة.