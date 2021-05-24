محافظ بورسعيد يتابع مستجدات تنفيذ مشروع إعداد المنظومة الرقمية لحصر أصول الأراضي

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اجتماعًا موسعًا لاستعراض جهود الجهات المختصة بالمحافظة حول تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التحول الرقمي لإدارة منظومة أصول وأملاك الدولة ببورسعيد، وآخر الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، وإدارات التحول الرقمي وحماية أملاك الدولة، والإدارة المالية، والتخطيط العمراني والشؤون القانونية.



واستمع محافظ بورسعيد لشرح موجز من مسؤولي إدارة أصول وأملاك الدولة والتحول الرقمي عن مستجدات الإجراءات التنسيقية التي تم اتخاذها بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التحول الرقمي لإدارة منظومة أصول وأملاك الدولة ومعدلات التنفيذ حتى الآن.



مشددا على سرعة الانتهاء من تنفيذ قاعدة بيانات كاملة خاصة بمنظومة أصول وممتلكات الدولة بالمحافظة والأحياء، وتكثيف الجهود لإنهاء كل الأعمال في أقرب وقت.



ويأتي ذلك بعد أن تم اختيار بورسعيد ضمن التشغيل التجريبي للمنظومة في 1 إبريل الماضي.



وأكد المحافظ أن بورسعيد تشهد حاليًا طفرة كبيرة في مستوى الخدمات المميكنة المقدمة للمواطن، ويتم العمل على قدم وساق لإكمال المنظومة الرقمية بكافة انحاء بورسعيد بالتوازي مع المشروعات التنموية والخدمية التي ساهمت في تحقيق التنمية ببورسعيد.



وأشار أنه مع بداية تطبيق مشروع التحول الرقمي حققت المحافظة نسبة كبيرة من سرعة إنجاز الأعمال وتطوير مستوى الأداء، وخاصة في المؤسسات الحكومية بما يتماشى مع أعمال التنمية ببورسعيد.