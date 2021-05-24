بايدن يدين الهجمات المعادية للسامية

أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأشد العبارات الهجمات المعادية للسامية التي وقعت مؤخرا.



وكتب بايدن على حساب الرئيس الأمريكي على تويتر اليوم الاثنين: "الهجمات الأخيرة على الطائفة اليهودية بغيضة ويجب أن تتوقف".



وأضاف بايدن: "وأنا أدين هذا التصرف المليء بالكراهية في الداخل والخارج، والأمر منوط بالجميع ألا نتيح للكراهية ملاذا آمنا".



وكان تصعيد الصراع في الشرق الأوسط بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل خلال الأسبوع الماضي، قد تسبب في تنظيم العديد من المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة وفي دول أخرى، وتخلل هذه المظاهرات حوادث تقع تحت طائلة معاداة السامية في هذه الدول.