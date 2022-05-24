مسؤول أوكراني: حققنا الهدف الرئيسي في ماريوبول

رغم سقوط مدينة ماريوبول، اعتبر مساعد وزير الدفاع الأوكراني يوري ساك أن الهدف العسكري للجيش في المدينة قد تحقق.

وقال ساك في حوار مع برنامج "مورجنماجزين" على شبكة "ايه ار دي"، اليوم الثلاثاء: "تحقق الهدف الرئيسي في ماريوبول. كان الهدف إبعاد الفصائل الروسية... أكثر من 20 ألف جندي روسي. وقد تحقق هذا بفضل الأعمال البطولية لمدافعي ماريوبول والمدافعين الذين تواجدوا لاحقا في مصنع آزوفستال (للصلب)".

وأضاف أن هذا منع القوات الروسية من غزو مناطق أخرى في شرق أوكرانيا.

وقال ساك إن الجنود في آزوفستال منحوا الأوكرانيين وقتا لاعادة تنظيم أنفسهم وتلقى المزيد من المساعدات العسكرية من الشركاء الدوليين، مضيفا " من وجهة النظر هذه، لقد تحقق الهدف".

كان آخر جندي أوكراني في مصنع آزوفتسال للصلب بماريوبول استسلم الأسبوع الماضي.

وأوضح ساك أن أوكرانيا سوف تعتبر أنها انتصرت في الحرب إذا انسحبت القوات الروسية إلى حدود ما قبل 24 فبراير الماضي.

وأضاف: " بالطبع، هذه الحرب العدوانية ضد أوكرانيا، بدأت عام 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم"، مشيرا إلى أن إعادة القرم لأوكرانيا يجب أن تكون جزءا من المفاوضات.

وأكد أن الهدف الرئيسي هو أولا تحرير الأراضي، و"بقية الأهداف يمكن تحقيقها عبر التفاوض الدبلوماسي".