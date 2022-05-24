تونس تؤكد استعدادها لاستضافة قمة الفرنكوفونية في نوفمبر

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي استعداد تونس الكامل لاحتضان قمة الفرنكوفونية في جزيرة جربة يومي 19 و20 نوفمبر المقبل، وتوفير أفضل الظروف لضمان نجاح هذه القمة الدولية المهمة.

جاء ذلك خلال ترؤس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج اجتماع الدورة الـ41 الاستثنائية للنّدوة الوزارية للفرنكوفونية الذي انعقد افتراضيًا بمشاركة الأمينة العامة للفرنكوفونية لويز موشيكيوابو ووزراء الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكوفونية.

وخُصص الاجتماع للنظر في الإجراءات المتعلقة بانتخاب الأمين العام المقبل للفرنكوفونية خلال قمة جربة، طبقا لأحكام النظام الموحّد للمؤسسات الفرنكوفونية الذي تم اعتماده في مارس 2022 في إطار أعمال الدورة الـ40 للندوة الوزارية للفرنكوفونية، والذي يكرّس مبادئ الشفافية والتوافق التي تميز عمل المنظمة.

وفي هذا السياق، أعرب المشاركون عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الأمينة العامة لويز موشيكيوابو من أجل تعزيز دور المنظمة الدولية للفرنكوفونية وإشعاعها على المستوى الدولي، مثمّنين تعامل المنظمة مع المستجدات والتحدّيات الإقليمية والدولية التي يشهدها الفضاء الفرنكوفوني.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على الترتيبات المتعلقة بتنظيم عملية انتخاب الأمين العام للفرنكوفونية، والتي تتضمن الإعلان عن فتح باب الترشحات وتاريخ اختتامها وموعد تقديم المترشحين لرؤيتهم الاستراتيجية لتسيير المنظمة وصولًا إلى انتخاب الأمين العام من قِبل رؤساء الدول والحكومات الفرنكوفونية خلال قمة جربة.