شاب يتخلص من حياته لمروره بأزمة نفسية في أوسيم

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أقدم شاب على التخلص من حياته بتناول مادة سامة، لمروره بأزمة نفسية في منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة شاب متوفي بالمكان المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين وجود جثة الشاب "م"، 30 عاما، ولا توجد به أية إصابات ظاهرة، وبعمل التحريات تبين أن المتوفي أقدم على التخلص من حياته لمروره بأزمة نفسية، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.