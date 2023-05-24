الصحة السودانية: 5424 إصابة و709 حالات وفاة منذ بدء الأزمة في البلاد

أعلنت وزارة الصحة السودانية 5424 إصابة و709 حالات وفاة تم تسجيلها بكل المستشفيات بولايات السودان منذ بداية الأزمة في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن الوزارة إشارتها - في تقرير إحصائي لمتابعة أحداث الصراع الناتج من الأزمة الحالية في الفترة من 15 أبريل إلى 22 مايو 2023 بالمركز والولايات - انتظام الخدمات الطبية بولايات السودان المختلفة، ما عدا ولاية الخرطوم وبعض ولايات دارفور.

وأوضحت أن 13 ولاية تأثرت حتى أمس الأول، منوهة بوضع خطة طوارئ تتمثل في عدة محاور لتقديم الخدمات الصحية وتوفير الإمداد والتنسيق مع الشركاء، بالإضافة الى محور الصحة العامة والأمراض المزمنة والرعاية الصحية الأساسية في ولايات السودان المختلفة.