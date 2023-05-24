 الأرصاد: البلاد تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة حتى الأسبوع المقبل - بوابة الشروق
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الأرصاد: البلاد تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة حتى الأسبوع المقبل

بسنت حسين
نشر في: الأربعاء 24 مايو 2023 - 9:19 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 مايو 2023 - 9:19 م

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة تشهده البلاد حتى الأسبوع المقبل.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، عبر قناة "DMC"، أن البلاد تتأثر بكتل هوائية صحراوية، قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، ولذلك البلاد تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة.

وأوضحت أن درجة الحرارة على القاهرة الكبرى تتجاوز 33 درجة مئوية، خلال الفترة الراهنة.

وأشارت إلى أن فترة النهار ستكون حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لاسيما ستكون شديدة الحرارة في جنوب البلاد.


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