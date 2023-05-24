تفاصيل زيارة النائب العام الروسي إلى مصر لأول مرة

لأول مرة في تاريخ التعاون بين النيابتين العامتين لمصر وروسيا، وصل النائب العام الروسي إيجور كراسنوف إلى مصر؛ لمناقشة قضايا التعاون الثنائي.

وقالت السفارة الروسية بالقاهرة، في بيان، إن الوفد برئاسة كراسنوف يزور مصر بدعوة من النائب العام المستشار حماده الصاوي.

وأضافت أنه في يونيو 2022 عُقد اجتماع للنائبين العامين لروسيا ومصر في سانت بطرسبرج، حيث زار الصاوي آنذاك روسيا بدعوة من نظيره الروسي للمشاركة في منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي الخامس والعشرون. وتم التوقيع خلال هذا الاجتماع على برنامج التعاون بين مكتب النائب العام لروسيا ومكتب النائب العام لمصر للفترة 2022-2024.

وفي إطار تنفيذ البرنامج المذكور عقدت موائد مستديرة في القاهرة وموسكو حول مكافحة الجرائم الإلكترونية واستخدام العملة الافتراضية بشكل غير القانوني وحماية حقوق رجال الأعمال، ومن المقرر أن يزور وفد مصري، موسكو لبحث قضايا مكافحة الإرهاب والتطرف، بحسب البيان.

وفي عام 2022، شارك ممثل النيابة العامة الروسية في المشاورات حول بلورة اتفاقية عالمية لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية في القاهرة. وعقد اجتماع عمل لموطفي النيابة العامة الروسية مع رئيس إدارات التعاون الدولي وحماية حقوق الإنسان بمكتب النائب العام بمصر.

إلى ذلك، التقى كراسنوف، في القاهرة اليوم، رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي.

وشكر كراسنوف، فهمي، على كرم الضيافة والترحيب الحار للوفد الروسي.

وشدد النائب العام الروسي على تطور العلاقات بين البلدين منذ 80 عاما، مشيراً إلى التعاون المصري الروسي الفعال والمثمر في المجال القانوني.

وأعرب عن استعداد الجانب الروسي لتبادل الخبرات، كما أعرب عن اهتمامه بدراسة التجربة ذات الصلة لأجهزة إنفاذ القانون والسلطات القضائية في مصر.