تبرئة برشلونة من تهمة الرشاوي في قضية نيجريرا

أعلنت محكمة برشلونة اليوم الجمعة، تبرئة النادي الكتالوني من تهمة التورط في دفع رشاوي لنائب رئيس لجنة الحكام الأسبق بالاتحاد الإسباني لكرة القدم نيجريرا، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية نيجريرا.

وقال برشلونة في بيان رسمي جاء: يٌظهر نادي برشلونة ارتياحه لمعنى القرار الذي أصدرته محكمة برشلونة اليوم، إلى الحد الذي يؤكد النهج الذي دافع عنه النادي ويتجاهل فرضية جريمة الرشوة المزعومة، نتمسك بقناعتنا بأنه من خلال المحاكم يمكن توضيح الحقائق موضوع الشكوى بشكل نهائي وإثبات البراءة المطلقة للنادي".

صحيفة آس الإسبانية، كانت قد أشارت إلى أن رئيس اللجنة الفنية للحكام في الليجا، خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، قد حصل على 7 ملايين يورو طيلة 18 عامًا من برشلونة، بينما لم يحصل على أي أموال من النادي الكتالوني بعد استقالته من منصبه في لجنة الحكام.

وبرر برشلونة الأموال التي تم منحها لنائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني، من أجل تقديم تقارير للفريق الكتالوني، التي تخص أداء الحكام في المباريات عن طريق شركة يديرها نجله.

وكان النادي الكتالوني مهددًا بالاستبعاد من المشاركة في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، على خلفية هذا الاتهام بهذه القضية.