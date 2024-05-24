التعليم: إتاحة خاصية استكمال رفع ملفات امتحانات الطلاب المصريين في الخارج على المنصة حتى 4 يونيو

نظرا لقرب انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى لأبنائنا فى الخارج (2023 / 2024)، وفى إطار الحرص الدائم على صالح الطلاب، قررت وزارة التربية والتعليم إتاحة خاصية استكمال رفع ملفات الإمتحانات التى لم يتمكن أولياء الأمور من رفعها أثناء أيام الامتحانات بسبب تعرضهم لمشكلات تقنية، وكذلك خاصية استبدال ملفات الامتحانات التى قام أولياء الأمور برفعها على المنصة عن طريق الخطأ، وذلك عقب انتهاء جميع ايام الامتحانات وحتى نهاية يوم الثلاثاء المقبل.

يأتي ذلك استجابة للشكاوى التى تقدم بها بعض السادة أولياء الأمور على بوابة الشكاوى التابعة للمنصة الإلكترونية لأبنائنا فى الخارج.

وتهيب الوزارة بأولياء الأمور سرعة الانتهاء من توفيق أوضاع أوراق امتحانات أبنائهم الطلاب بالطرق المعلن عنها من خلال المنصة وخلال المدة المقررة والمشار إليها سابقا.