أعرب السفير رياض منصور، مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، عن ثقته في أن حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة «مسألة وقت» قبل أن «تنصاع الولايات المتحدة» للضغوطات الدولية الواسعة المؤيدة للحق الفلسطيني.

وشدد خلال تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الخميس، أن صمود فلسطين ودعم العرب سيفضي إلى تحقيق هذا الهدف قريبا، قائلا:«صمود فلسطين والعرب سيوصلنا إلى اللحظة القشة التي تقصم ظهر البعير.. (إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا)».

وأشاد بموقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، واصفا إياه بـ «الممتاز والجريء»، لا سيما فيما يتعلق بمطالبته بوقف إطلاق النار في غزة منذ اللحظة الأولى، إضافة إلى دعمه القوي لوكالة «الأونروا».

وأوضح «منصور» أن مصر تبذل جهودا كبيرة مع «الأونروا» من أجل إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، بعيدا عن العراقيل التي تضعها إسرائيل في طريق وصول المساعدات، مضيفا: «غزة لا تريد سوى وقف القتل والتدمير والغذاء والماء والدواء وإنقاذ أطفالهم وإعادة بناء ديارهم».

وأشار إلى أن قرار إسبانيا إلى جانب إيرلندا والنرويج، بشأن اعترافها بدولة فلسطين سيبدأ بشكل رسمي في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، لافتا إلى أن هذه الدول تمثل «الموجة الأولى»، من سلسلة دول ستعترف بدولة فلسطين خلال الفترة المقبلة خاصة في آسيا ، منها نيوزيلندا وأستراليا واليابان وكوريا.