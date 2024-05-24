مدحت صالح يعلن موعد جنازة شقيقه أحمد

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أعلن الفنان مدحت صالح، منذ قليل، عن موعد جنازة شقيقه أحمد الذي رحل عن عالمنا منذ ساعات، مؤكدا أن صلاة الجنازة ستكون عقب صلاة الجمعة من مسجد الحصري.

وكتب مدحت على فيسبوك: «صلاة الجنازة على المرحوم "أحمد صالح" غداً الجمعة من مسجد الحصري بالسادس من كتوبر عقب صلاة الجمعة وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وكان الفنان مدحت صالح، أعلن عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، عن وفاة شقيقه أحمد.

ونشر مدحت صالح صورة شقيقه وعلق قائلا: «مع السلامة يا احمد مع السلامة يابني، مع السلامة يا حبيبي، إنا لله وإنا إليه راجعون احمد صالح في ذمة الله».