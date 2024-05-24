انهيار عقار قديم وانتشال جثتين من بين أنقاضه وسط الإسكندرية

انتشلت قوات الإنقاذ التابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، جثتي شخصين وهما كلٍ من "م.س"، 10 أعوام، و"م.ج.ال"، 50 عامًا، عامل ترميم، من أسفل أنقاض عقار مكون من طابقين وانهار في منطقة الباب الجديد، بحي وسط.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة محرم بك، يفيد ورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، وغرفة عمليات حي وسط، حول بلاغ من الأهالي بانهيار بعقار قديم بالكامل، عدا بعض الجدران.

وبانتقال الشرطة، رفقة قوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، ومسئولي الحي إلى موقع البلاغ، تبين أن العقار بناء قديم، مكون من طابقين، كائن في شارع الكواكب، متفرع من شارع نجيب الحداد، خلف مسجد إبراهيم عبدالباعث.

ووفقًا لمصدر أمني، جرى فصل المرافق "الكهرباء، والمياه، والغاز" بواسطة الجهات التنفيذية، وفرض سياج تأميني حول العقار حفاظًا على سلامة المارة، فيما يتم رفع الأنقاض لإعادة فتح الشارع مرة أخرى.

وأظهر الفحص الأولي أن الصحايا تصادف وجودههما أسفل العقار لحظة الانهيار، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة؛ تمهيدًا للعرض على الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال الحادث.