اعتقال 16 طالبا خلال اعتصام مؤيد لفلسطين بجامعة أكسفورد

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ألقت الشرطة البريطانية، أمس الخميس، القبض على 16 طالبا خلال اعتصامهم السلمي داخل مكتب نائب مستشار جامعة أكسفورد.

ودخلت مجموعة من الطلاب أعضاء "منظمة أكسفورد للعمل من أجل فلسطين"، صباح أمس الخميس، في اعتصام داخل مكتب نائب المستشار، لمطالبة إدارة الجامعة بالموافقة على التفاوض لإنهاء تمكينها للإبادة الجماعية الإسرائيلية والاحتلال والاستعمار المستمر لفلسطين"، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

لكن المجموعة قالت إنه بدلا من الدخول في حوار معهم، استدعت إدارة الجامعة الشرطة.

وذكرت "منظمة أكسفورد للعمل من أجل فلسطين"، في بيان، انه "تم اعتقال 16 طالباً متظاهراً، لكن معظمهم ما زالوا داخل المبنى، ومُنعوا من الوصول إلى الحمامات".

وفي غضون ذلك، احتشد أكثر من 100 من أفراد المجتمع لإغلاق المخرج، ومنع الشرطة من المغادرة مع الطلاب المعتقلين، حسب المصدر نفسه.

ولم يصدر تعليق فوري من إدارة الجامعة بشأن أحداث، الخميس.

ومنذ أبريل الماضي، تشهد جامعات دولية بينها أمريكية وكندية وبريطانية وفرنسية وهندية احتجاجات ترفض الحرب الإسرائيلية على غزة، وتطالب إدارة الجامعات بوقف تعاونها الأكاديمي مع نظيرتها الإسرائيلية.

كما يطالب المحتجون؛ طلابا وطالبات وأساتذة، بسحب استثمارات جامعاتهم من شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية وتسلح جيش الاحتلال الإسرائيلي.