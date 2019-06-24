رئيس «الكتائب»: «حزب الله» يجب ألا يقحم لبنان في أي حرب قد تتعرض لها إيران

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أنه لا ينبغي أن يقوم (حزب الله) بالزج بلبنان وإقحامه في أي حرب قد تتعرض لها إيران، مشددا على أن قرار الحرب - وخصوصا في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة - يجب أن يكون كليا في يد السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

وقال جعجع، في حديث لصحيفة (الجمهورية) اللبنانية في عددها الصادر، اليوم، إنه لا يمكن أن يتكهن إن كانت ستندلع الحرب أم لا، غير أن أجواء المنطقة وما تشهده من توتر في المرحلة الراهنة، تشي بإمكانية الوصول إلى اشتباك عسكري أو إلى حرب.

وأشار إلى أنه سبق وأن أعلن مسئولون في حزب الله في أكثر من تصريح، أنه في حال اندلاع أي نزاع عسكري بين إيران وأمريكا، فإن الحزب لن يقف ساكتا، مشددا على أن هذا الأمر غير مقبول، وأنه من هذا المنطلق تحدث إلى رئيس الحكومة سعد الحريري بالدرجة الأولى، وكذلك رئيس الجمهورية ميشال عون.

وأوضح جعجع أنه طالب في الرسالة التي بعث بها مؤخرا إلى رئيس البلاد، أن يستعمل "عون" نفوذه لدى حزب الله، ويطلب مع رئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي نبيه بري من الحزب، عدم القيام بأي خطوة يمكن أن تعرض لبنان للخطر في ظل كل ما هو قائم في المنطقة.

وأضاف: "نتمنى ألا تندلع الحرب في المنطقة، وألا يتعرض أحد للأذى، ولكن إذا اندلعت الحرب وتعرضت لها إيران أو غيرها، فنحن لا ينبغي أن نُدخل لبنان في هذه الحرب أبدا".