محافظ الإسكندرية وسفير بيرو يفتتحان معرضا للتصوير الفوتوغرافي

افتتح الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، يرافقه الدكتور بول باريدس بورتيللا سفير بيرو بالقاهرة، مساء الأحد، معرض Qhapaq Nan للتصوير الفوتوغرافي، والمقام بمركز الحرية للابداع التابع لصندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية.



تضمن المعرض باقة من الصور الفوتوغرافية التي تعبر عن حضارة الانكا القديمة ببيرو، وتبرز بعض ملامح التشابه مع الحضارة المصرية القديمة، ويستمر المعرض حتى ١٢ يوليو المقبل بقاعة الأخوين وانلي بالمركز.



شهد الافتتاح جانينا ايريرا قنصل فرنسا بالإسكندرية، خوان مانويل قنصل إسبانيا، عبدالعزيز عيسى قنصل لبنان، بازيل ماركو القنصل الفخرى لبيرو، والدكتور وليد قانوش مدير مركز الحرية للابداع، ولفيف من أعضاء السلك القنصلي والمهتمين بالحركة الفنية بالإسكندرية.