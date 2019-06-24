الجيش الألماني: طائرتا «يوروفايتر» سقطتا أثناء تدريب على القتال

أعلن الجيش الألماني أن طائرتين "يوروفايتر" اللتين سقطتا قبل وقت قصير في ولاية مِكلنبورج فوربومرن اليوم الاثنين، كانتا في تدريب على القتال الجوي.

وذكر سلاح الجو أن طائرة ثالثة من نفس الطراز كانت تشارك في التدريب أيضا، وكان قائد الطائرة الأخيرة قد شاهد هبوط مظلتين وأبلغ عن الحادث.

واستطاعت قوات الإنقاذ انتشال أحد قائدي الطائرتين حيا من فوق قمة شجرة ولا يزال البحث جاريا عن الطيار الآخر، واشارت وزارة الدفاع إلى أنها تستعين أيضا بمروحيات مدنية وعسكرية في البحث.

كانت معلومات وردت إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من وزارة الدفاع أفادت بأن قوات الإنقاذ عثرت على طيار حي من قائدي طائرتي يوروفايتر.

كانت وزارة الداخلية في ولاية مِكلنبورج-فوربومرن أعلنت قبل وقت قصير عن سقوط طائرتين من طراز "يوروفايتر" تابعتين للجيش الألماني.

ويأتي إعلان الوزارة تأكيدا لمعلومات أوردتها محطة "أوستزيفيله" الإذاعية و صحيفة "نوردكورير".

وبحسب بيانات متحدث باسم وزارة الداخلية، فإن إحدى الطائرتين سقطت في منطقة غابات بالقرب من منطقة يابل، بينما سقطت الأخرى على أطراف منطقة غابات في منطقة نوسنتينر هوته في الولاية.

وتبعد المنطقتان عن بعضهما البعض مسافة تبلغ حوالي عشرة كيلومترات، ولم يتم الإعلان عن سقوط ضحايا محتملين.

وتنتمي الطائرتان إلى سرب طائرات 73 "شتاينهوف" المتمركز في منطقة لاجه بالقرب من مدينة روستوك.

ومن المقرر أن يتوجه وزير داخلية الولاية، لورنتس كافير، إلى مكان الحادث، للإطلاع على الأوضاع، بحسب بيانات متحدثه.