بلماضي: أرفض المقارنة بين صلاح ومحرز

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رفض جمال بلماضي المديرالفني لمنتخب الجزائر المقارنة بين رياض محرز نجم فريقه ومحمد صلاح نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي.

وفاز منتخب الجزائر أمام كينيا بهدفين دون رد والتي جمعتهما مساء الأحد على ستاد الدفاع الجوي في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس الأمم الإفريقية «مصر2019».

وقال بلماضي خلا المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة:" الحديث كثيرًا عن محرز سيفقده التركيز ويجب أن نتعامل بعناية، ولا أريد عقد مقارنة بين صلاح ومحرز لأن الأخير سجل ولاعب مصر لم يسجل ومحرز بالنسبة لي فرد في منظومة الفريق".

وأضاف عن اللقاء:" البدايات دائما تكون صعبة خاصة في حال الخسارة في المباراة الأولى، والمنتخب المصري عانى في مباراة الافتتاح أمام منتخب زيمبابوي".

وتابع:" المباراة لم تكن سهلة وواجهنا الصعوبات في المباراة لذلك كان هناك تباين في أدائنا خاصة في الشوط الثاني".

وأتم:" السنغال فريق قوي للغاية وجاهزون لمواجهته".