الداخلية تضبط 1200 قضية تموينية خلال 24 ساعة

ضبطت شرطة التموين بوزارة الداخلية 1200 قضية تموينية خلال 24 ساعة، ضمن حملاتها بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وجاءت أبرز المضبوطات ضبط مدير ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثانِ بمحافظة القليوبية لحيازته 6 أطنان "كبدة،مفروم دواجن،أمعاء حيوانية" مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمي.

وتم ضبط أمين عهدة مخزن زيت تابع لإحدى الشركات بدائرة قسم شرطة مصر القديمة لاستلامه 5 أطنان "سكر تموينس" به نقص في الأوزان بمقدار 1500 جرام إلى 2500 جرام في الباكتة الواحدة زنة 20 كيلو جرام تعبأة إحدى الشركات لتسليمها للبدالين التموينيين تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما تم ضبط مالك مخبز بلدي بدائرة قسم شرطة السلام أول لإستيلائه على 3 ملايين، و250 ألف جنيه بدون وجه حق عن طريق التلاعب بمنظومة تشغيل الخبز، واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف وهمية والاستيلاء على مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً، وتصرفه في الدقيق البلدي المدعم ببيعه في السوق السوداء.

وفي الإسكندرية تم ضبط المدير المسؤول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة العطارين لحجبه 5 آلاف قطعة كمامة بقصد رفع أسعارها.

كما تم شن حملات نوعية لضبط قضايا التلاعب في أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمي، وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها.

وأسفرت عن ضبط 239 قضية بإجمالى مضبوطات 302 ألف عبوة سجائر، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.