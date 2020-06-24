 السلطات التركية تلقي القبض على 12 عراقيا بشبهة الانتماء لداعش - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السلطات التركية تلقي القبض على 12 عراقيا بشبهة الانتماء لداعش

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 24 يونيو 2020 - 10:29 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 يونيو 2020 - 10:29 ص

ألقت السلطات التركية اليوم الأربعاء القبض على 12 عراقيا للاشتباه في انتمائهم لتنظيم داعش.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصدر أمني أن فرق مكافحة الإرهاب والاستخبارات، مدعومة بقوات خاصة، شنت عملية في ولاية صامسون شمالي البلاد لتوقيف 13 عراقيا.

أضافت الوكالة أنه تمت مصادرة مواد رقمية كانت بحوزة من تم اعتقالهم، مشيرة إلى أن العملية لا تزال مستمرة لإلقاء القبض على مشتبه به آخر.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم داعش كان أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية في تركيا خلال السنوات الماضية، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات.

وكان آخر هجوم كبير ينفذه التنظيم في تركيا قد وقع ليلة رأس السنة في 2017 واستهدف ملهى ليليا في إسطنبول وتسبب في مقتل 39 شخصا وإصابة 79 آخرين.

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