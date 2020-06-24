عضو دفاع البرلمان يحذر من الطائرات الورقية: خطر على الأمن القومي

حذر خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، في طلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، من مخاطر الطائرات الورقية على الأمن القومي، حيث قد يتم تزويدها بكاميرات مراقبة لتصوير المنشآت المهمة والحيوية.

وأشار أبو طالب، في طلبه اليوم الأربعاء، إلى أن لعبة الطائرات الورقية كانت تشكل في الماضي أحد أهم الألعاب وأحد مظاهر الاحتفالات عندما كنا صغارا، ولكن اليوم مع التطور التكنولوجي الهائل، أصبحت قبل أن تشكل خطورة على حياة الأطفال، خطورة على الأمن القومي، باستخدام وسائل التصوير الحديثة وصغيرة الحجم.

وقال إن اللعبة بات التنافس فيها على غير العادة، فكل شخص يعلو فوق بنايته ممسك بطائرته الورقية ويبدأ في تحليقها بالهواء وبارتفاعات كبيرة، ليأتي شخص آخر، يقوم باصطياد تلك الطائرة، وهنا تكون الكارثة، نظرا لانشغال كل شخص بعدم إسقاط طائرته، دون الاهتمام بارتفاعات ومكانه المرتفع فوق سكنه.

ولفت عضو دفاع البرلمان، إلى أن هناك حوادث عدة وقعت جراء "الطائرات الورقية"، موضحًا أن من بين الحوادث سقوط من أعلى العقارات وأخرى من خلال الصعق الكهربائى، مشددًا على أن ذلك يستدعي تدخل أولياء الأمور بتقديم النصح والإرشاد لإبنائهم.