كوريا الجنوبية ترد بحذر بعد أن علقت جارتها الشمالية خطط العمل العسكري

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اتخذت كوريا الجنوبية موقفا حذرا ردا على قرار جارتها الشمالية تعليق "خطط العمل العسكري"، التي جاءت ردا على حملات المنشورات المناهضة لبيونج يانج في كوريا الجنوبية، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.

كما قامت بيونج يانج بإزالة حوالي نصف مكبرات الصوت العشرين المستخدمة في الدعاية، والتي أقامتها مؤخرا على طول الحدود بين الكوريتين.

وقال المتحدث باسم وزارة التوحيد، يوه سانج-كي اليوم إن المسؤولين يراقبون أحدث قرار لبيونج يانج عن كثب وبعناية. مضيفا أن الوزارة سوف تتابع الموقف.

وأضاف المتحدث أن القرار الأساسي لسول بأنها ستنفذ الاتفاقيات السابقة بين الكوريتين لم يتغير.

وقالت وزارة الدفاع، التي رحبت في بادئ الأمر بالقرار الصادر عن بيونج يانج إنها ستراقب عن كثب تحركات كوريا الشمالية، مشددة على أنه يجب الوفاء بالاتفاق الذي تم إبرامه عام 2018 ، لتخفيف التوتر.

غير أن المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي لم يصدر بيانا رسميا في أعقاب إعلان كوريا الشمالية.

وكانت كوريا الشمالية قد علقت خططا لعمل عسكري ضد كوريا الجنوبية، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم الأربعاء.

كانت كوريا الشمالية هددت، وسط تصاعد التوترات بين بيونج يانج وسول في الأسابيع الماضية، باستئناف التدريبات العسكرية على الحدود بين الكوريتين وإرسال جنود إلى المناطق التي كانت في السابق مواقع مشتركة للصناعة والسياحة.

لكن بيونج يانج "قيّمت الوضع السائد" وعلقت "خطط العمل العسكري" خلال اجتماع عسكري عبر الفيديو أمس الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية.

وترأس الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون ما وصفته وكالة الأنباء المركزية بـ "اجتماع تمهيدي" أمس الثلاثاء مع إدراج بنود "السياسة العسكرية الرئيسية" على جدول الأعمال.

ولم يتضح سبب اتخاذ ذلك القرار.