مصرع ربة منزل وإصابة 3 آخرين بطلقات خرطوش في فرح بالدقهلية

لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب ٣ آخرين، إثر تعرضهم لطلقات خرطوش عن طريق الخطأ من أطلقها أحد العاملين بميناء دمياط بوزارة الداخلية خلال حفل شقيقته بعزبة رياض التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد جهاد الشربيني، مأمور مركز شرطة طلخا، يفيد بورود بلاغ من أهالى عزبة رياض التابعة للمركز بمصرع ربة منزل وإصابة ٣ آخرين بطلقات خرطوش عن طريق الخطأ خلال أحد الأفراح بالقرية.

وبانتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة العقيد على خضر، مفتش المباحث، والرائد أحمد السادات مصطفى، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه خلال أحد الأفراح بالعزبة قام شقيق العروس ويدعى (فؤاد.ال) يعمل بميناء دمياط بإطلاق طلقات خرطوش ابتهاجا بزفاف شقيقته مما أدى إلى مصرع (إسراء - ٢٠ سنة)، ربة منزل، ومقيمه العريش ثان.

فيما أصيب كلا من (نجوى.م - ٤٦ سنة)، ومقيمة بالقاهرة، و(سهير - ٤١ سنة)، ربة منزل، ومقيمة بالجوادية مركز بلقاس، و(نبوية - ٤٥ سنة)، ومقيمة بالجوادية.

وبتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بأن الإصابات جاءت عن طريق الخطأ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.