العراق والأردن يبحثان تنفيذ مشاريع نقل الكهرباء ومد خط أنابيب لتصدير النفط العراقي

جدد العراق والأردن اليوم الأربعاء سعيهما المشترك لتطوير مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري ومد خط أنابيب لتصدير النفط العراقي عبر الأراضي الأردنية وإعداد شبكة لتجهيز العراق بالطاقة الكهربائية وتبادل المعلومات لمحاربة تنظيم داعش.



وقال وزير الخارحية العراقي، فؤاد حسين، في إيجاز صحفي في ختام مباحثات مع نظيره الأردني أيمن الصفدي الذي وصل إلى بغداد اليوم: "زيارة الوزير الأردني للعراق تم خلالها بحث العلاقات الثنائية ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين والتنسيق والعمل المشترك وتبادل المعلومات بين الجانبين لمحاربة تنظيم داعش".



وأضاف: "تم بحث تنفيذ مشاريع الطاقة الكهربائية والنفط الخام والعلاقات التجارية وسبل تطويرها كما تم مناقشة تجربة الأردن في إدارة أزمة كورونا".



وأوضح أنه تم "الاتصال بوزير خارجية مصر خلال المباحثات بهدف تعميق العلاقات بين العراق والأردن ومصر والتخطيط لعقد اجتماعات بين الدول الثلاثة".



من ناحيته، أكد وزير خارجية الأردن أن زيارته للعراق "تأتي في إطار السعي المتبادل بين البلدين لمكافحة فيروس كورونا والتضامن مع العراق في محاربة الارهاب وإعادة أعمار العراق".



وأضاف الصفدي أن الأردن "تتطلع إلى مزيد من التعاون في مجال الربط الكهربائي وتجهيز العراق بالطاقة الكهربائية، ومد خط أنابيب لنقل النفط الخام من العراق عبر الأردن إلى الأسواق العالمية وإنشاء مدينة صناعية مشتركة بين البلدين".



وأكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم أهمية العلاقات العراقية الأردنية، والتعاون بينهما في المجالات الاقتصادية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



وقال الكاظمي خلال استقباله وزير خارجية الأردن إن العلاقات بين البلدين "ستشهد تفعيلا سريعا يوازي حجم التحديات التي تواجه البلدين، لا سيما التعاون في مجال مكافحة جائحة كورونا وباقي الملفات الإستراتيجية الثنائية".